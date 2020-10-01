Собянин заявил о резком росте числа COVID-больных

Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал увеличение числа госпитализированных и тяжелых больных с коронавирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас растет количество госпитализированных, количество тяжелых больных, количество больных на ИВЛ. Все эти показатели растут», - сказал мэр.

По его словам, количество ежедневных госпитализаций приблизилось к тысяче – это в два раза больше, чем две недели назад.

Собянин назвал эпидемиологическую ситуацию в Москве сложной и призвал ее не упрощать. По словам Собянина, рост заболеваемости коронавирусом в столице очень большой, аналогичная ситуация наблюдается в европейских столицах.

При этом московский мэр отказался считать нынешний рост второй волной пандемии, поскольку вторая волна – это повторное заражение тех, кто уже переболел. В Москве процент повторной заболеваемости очень небольшой, отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что властям придется вернуться к жестким карантинным мерам, если жители города будут «наплевательски» относиться к рекомендациям и ограничениям.

«Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», - цитирует Собянина РИА «Новости».

Он отметил, что после последних рекомендаций лицам старше 65 лет их число на улицах снизилось очень незначительно.

«Качественно ситуация не меняется. Это очень опасно, чрезвычайно опасно», - заметил мэр Москвы.