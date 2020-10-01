Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Собянин заявил о резком росте числа COVID-больных

Вероника Полынина
23 минуты назад
Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал увеличение числа госпитализированных и тяжелых больных с коронавирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас растет количество госпитализированных, количество тяжелых больных, количество больных на ИВЛ. Все эти показатели растут», - сказал мэр.
По его словам, количество ежедневных госпитализаций приблизилось к тысяче – это в два раза больше, чем две недели назад.
Собянин назвал эпидемиологическую ситуацию в Москве сложной и призвал ее не упрощать. По словам Собянина, рост заболеваемости коронавирусом в столице очень большой, аналогичная ситуация наблюдается в европейских столицах.
При этом московский мэр отказался считать нынешний рост второй волной пандемии, поскольку вторая волна – это повторное заражение тех, кто уже переболел. В Москве процент повторной заболеваемости очень небольшой, отметил Собянин.
Мэр подчеркнул, что властям придется вернуться к жестким карантинным мерам, если жители города будут «наплевательски» относиться к рекомендациям и ограничениям.
«Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», - цитирует Собянина РИА «Новости».
Он отметил, что после последних рекомендаций лицам старше 65 лет их число на улицах снизилось очень незначительно.
«Качественно ситуация не меняется. Это очень опасно, чрезвычайно опасно», - заметил мэр Москвы.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в Москве подтверждено 2424 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 827 человек с COVID-19.
Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,РИА Новости,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители