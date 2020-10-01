Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

МОЭК упростит онлайн-передачу показаний воды 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
МОЭК упростит онлайн-передачу показаний воды
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская объединенная энергетическая компания создала софт, упрощающий снятие показаний теплосчетчиков по трем наиболее распространенным моделям, сообщили на официальном сайте компании.
Отмечается, что сформировать ведомость потребления в универсальном формате возможно на 63 тысячах приборах. В компании подчеркнули, что это 70% от всех общедомовых измерительных устройств в Москве.
Сообщается, что новый софт доступен юридическим лицам, физическим лицам, владеющим нежилыми помещениями, а также индивидуальным предпринимателям. В новом программном обеспечении отсутствуют лицензионные ограничения, что упрощает работу крупным потребителям, имеющим более пяти точек учета.
В компании также отметили, что теперь при выгрузке данных из теплосчетчика пользователи смогут экономить больше времени.
"Пользователь скачивает не весь архив данных, а только требуемый объем (прошлый либо текущий месяц) и тратит на это в ряде случаев 15 минут против 40 минут ранее", — подчеркнули в МОЭК.
Ранее в Москве открыли горячую линию по вопросам включения отопления. Теперь получить информацию по данной теме можно по номеру телефона: +7 (800) 120-23-29.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
Москва24: последние новости
Движение в центре Москвы перекроют на время кинофестиваля 1 и 8 октября Движение в центре Москвы перекроют на время кинофестиваля 1 и 8 октября В столице задержали 27 мошенников, спекулировавших газовым оборудованием В столице задержали 27 мошенников, спекулировавших газовым оборудованием Еще 1 349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Еще 1 349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Комментарии
Новости Москвы , МОЭК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
«Швеция лгала нам в лицо о причинах крушения „Эстонии“»
«Швеция лгала нам в лицо о причинах крушения „Эстонии“»
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
00:09
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
Происшествия США
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
00:59
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
Общество
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
01:14
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
Конфликты В мире
Учения артиллеристов попали на видео
01:24
Учения артиллеристов попали на видео
Армия
Выход нового корвета на испытания попал на видео
00:47
Выход нового корвета на испытания попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение