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Московские фонтаны выключат 10 октября 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Московские фонтаны выключат 10 октября
Фото: РИА Новости
Из-за теплой погоды в столице, по решению мэра, продлен режим работы фонтанов до 10 октября. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

"В связи с установившейся теплой погодой мэром города С. С. Собяниным принято решение продлить сезон работы московских фонтанов до 10 октября, традиционно он завершается 1 октября, — отметил Петр Бирюков. — Затем они будут остановлены и проведены специальные мероприятия по консервации на зимний период".

Заммэра подчеркнул, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский", фонтанах Поклонной горы ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно — единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что перед открытием нового сезона будет организована подготовка фонтанов. Их очистят от зимней грязи, тщательно промоют специальным раствором, проверят лампы подсветки и трубы. Процесс подготовки больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней.
В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.
Напомним, что ранее было объявлено о завершении работы фонтанов на ВДНХ с 1 октября.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Петр Бирюков
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