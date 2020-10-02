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В «Аптекарском огороде» стартуют детские ботанические экскурсии-квесты 

Москва меняется и ещё 1 5 часов назад
В «Аптекарском огороде» стартуют детские экскурсии-квесты
Фото: Москва меняется
Детские ботанические экскурсии-квесты стартуют в «Аптекарском огороде» с 3 октября. Об этом сообщает пресс-служба «Аптекарского огорода».

«3 октября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдёт премьера детских ботанических экскурсий — интерактивных познавательных квестов «Узнавай. Обсуждай. Играй!» для ребят от 7 до 10 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что темой первой экскурсии станет — «Осенние превращения зеленого листочка. Знакомство со строением листьев». Продолжительность экскурсии — 1 час 30 мин. Стоимость билета на 1 ребенка — 700 руб. Дети допускаются в сопровождении одного из родителей (сопровождающего). Сопровождающий проходит бесплатно.
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Новости Москвы , МГУ
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