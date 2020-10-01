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Собянин назвал срок окончания пандемии 

BFM.RU и ещё 59 1 час назад
Собянин назвал срок окончания пандемии
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что победить COVID-19 получится через несколько месяцев. Он добавил, что вакцинация является единственным способом победы над пандемией, поскольку невозможно постоянно жить в ограничениях.

«Чем быстрее будет вакцина произведена, чем быстрее привьется население, тем быстрее мы закончим с этой заразой», — отметил градоначальник.

Он добавил, что первая крупная партия вакцины от COVID-19 может появиться в Москве уже в ноябре или декабре, а в конце декабря — январе возможны масштабы поставок, «исчисляемые миллионами».
Он добавил, что московские власти пока не намерены вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса, все будет зависеть от поведения самих москвичей. По его словам, если жители столицы будут соблюдать предписания санитарных врачей, перейдут на дистанционную работу, будут соблюдать требования безопасности, то новых мер не понадобится.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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