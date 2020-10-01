Собянин назвал срок окончания пандемии 

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что победить COVID-19 получится через несколько месяцев. Он добавил, что вакцинация является единственным способом победы над пандемией, поскольку невозможно постоянно жить в ограничениях.

«Чем быстрее будет вакцина произведена, чем быстрее привьется население, тем быстрее мы закончим с этой заразой», — отметил градоначальник.

Он добавил, что первая крупная партия вакцины от COVID-19 может появиться в Москве уже в ноябре или декабре, а в конце декабря — январе возможны масштабы поставок, «исчисляемые миллионами».