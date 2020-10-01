В загсах сократилось время выдачи документов

Теперь при наличии актовой записи в едином реестре повторный документ будет выдаваться в день обращения в любом московском отделе ЗАГС. Если нужной записи не обнаружится, его можно будет получить в течение трех рабочих дней.

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В московских загсах теперь можно быстрее получить повторные документы, оформленные в других регионах. В Единый государственный реестр (ЕГР) перевели уже более 20,2 миллиона актовых записей, что составляет 75 процентов от общего количества записей в Москве

Если горожанину нужно быстро получить документ, оформленный в загсе в другом регионе, ему больше не нужно обращаться в тот отдел, где была сделана запись. Теперь при наличии актовой записи в едином реестре справка будет выдаваться в день обращения в любом московском отделе ЗАГС. Если нужной записи не обнаружится, повторный документ можно будет получить в течение трех рабочих дней.

«Мы активно используем цифровые технологии, чтобы сделать оказание услуг проще и быстрее. На протяжении последних двух лет мы переводим актовые записи в Единый государственный реестр ЗАГС. В нем находится уже более 20,2 миллиона актовых записей. Это 75 процентов от общего количества записей в Москве. Благодаря этому нам удалось сократилось время выдачи повторных документов, оформленных в отделах ЗАГС в других регионах. Теперь горожане могут получить такие документы в любом отделе в день обращения», — сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Московские загсы хранят самое большое количество записей актов гражданского состояния в России. Сотрудники столичных отделов ежедневно переводят книги актовых записей с бумажных носителей в цифровой вид.