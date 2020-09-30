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Москвичам раскрыли сумму штрафов за нарушение масочного режима 

Вероника Полынина 12 минут назад
Москвичам назвали сумму штрафов за отсутствие масок
Фото: ТАСС
Московская полиция начала выборочные проверки соблюдения масочного режима в московском метро, передает ТАСС.
Штраф для пассажиров метро за отсутствие масок составляет 5 тысяч рублей.
В среду полиция проверяла пассажиров на станции «Охотный ряд». Рейд проводили семь сотрудников правоохранительных органов, штрафы в 5 тысяч рублей оформляли на месте.
В понедельник сообщалось, что с 12 мая в метро были оштрафованы более 85 тысяч человек, общая сумма штрафов составила более 425 млн рублей.
Как сообщал «Рамблер», к 30 сентября в России выявлено 1 176 286 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, за сутки прирост заболевших составил 8 481 человек. За весь период зафиксировано 20 722 летальных исхода, выздоровело 958 257 человек. В связи с резким ростом заболеваемости в Москве мэр столицы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах для школьников с 5 по 18 октября. Он также призвал работодателей перевести на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников. Кроме того, для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями вводится домашний режим.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , МВД , ИТАР-ТАСС
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