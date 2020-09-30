Москвичам назвали сумму штрафов за отсутствие масок

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Московская полиция начала выборочные проверки соблюдения масочного режима в московском метро, передает ТАСС

Штраф для пассажиров метро за отсутствие масок составляет 5 тысяч рублей.

В среду полиция проверяла пассажиров на станции «Охотный ряд». Рейд проводили семь сотрудников правоохранительных органов , штрафы в 5 тысяч рублей оформляли на месте.

В понедельник сообщалось, что с 12 мая в метро были оштрафованы более 85 тысяч человек, общая сумма штрафов составила более 425 млн рублей.