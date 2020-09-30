Москонцерт приостановил продажу билетов до ноября

Продажа билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября в Москонцерте приостановлена. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе учреждения.

"В данный момент у нас остановлена продажа билетов на мероприятия 1-31 октября. Билеты не будут продаваться на все наши мероприятия — как концерты, так и спектакли", — пояснили в пресс-службе Москонцерта.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о вводе ряда профилактических мер, поскольку в городе наблюдается "значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса", а также ожидается рост простудных заболеваний.

В частности, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано без необходимости не выходить из дома, временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Работающим гражданам этих категорий рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что школьники столицы с 5 до 18 октября уйдут на каникулы на две недели: вводятся каникулы для учащихся образовательных учреждений, полномочия и функции учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города. Это учреждения, предоставляющие начальное, основное и среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющие спортивную подготовку. Детские сады при этом будут работать в обычном режиме.