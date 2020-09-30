Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Москонцерт приостановил продажу билетов до ноября
Фото: ТАСС
Продажа билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября в Москонцерте приостановлена. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе учреждения.

"В данный момент у нас остановлена продажа билетов на мероприятия 1-31 октября. Билеты не будут продаваться на все наши мероприятия — как концерты, так и спектакли", — пояснили в пресс-службе Москонцерта.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о вводе ряда профилактических мер, поскольку в городе наблюдается "значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса", а также ожидается рост простудных заболеваний.
В частности, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано без необходимости не выходить из дома, временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Работающим гражданам этих категорий рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что школьники столицы с 5 до 18 октября уйдут на каникулы на две недели: вводятся каникулы для учащихся образовательных учреждений, полномочия и функции учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города. Это учреждения, предоставляющие начальное, основное и среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющие спортивную подготовку. Детские сады при этом будут работать в обычном режиме.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
ТАСС: последние новости
В театрах Москвы могут ввести оповещения о соблюдении масочного режима В театрах Москвы могут ввести оповещения о соблюдении масочного режима "Дочка" РЖД и "Трансмашхолдинг" представят концепт нового плацкартного вагона "Дочка" РЖД и "Трансмашхолдинг" представят концепт нового плацкартного вагона Заммэра Москвы Ракова: длительные каникулы нужны для безопасности детей и их семей Заммэра Москвы Ракова: длительные каникулы нужны для безопасности детей и их семей
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет не долетел до Петербурга из-за ЧП на борту
Самолет не долетел до Петербурга из-за ЧП на борту
Россияне скупили билеты на отдых на удаленке
Россияне скупили билеты на отдых на удаленке
В Африке найдены самые крупные внеземные алмазы
В Африке найдены самые крупные внеземные алмазы
Кузнецова рассказала о розыске российских детей в Ираке
Кузнецова рассказала о розыске российских детей в Ираке
Видео
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение