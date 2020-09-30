В Москве перекроют движение из-за ММКФ

Полное перекрытие участков Большого Путинковского переулка и улицы Малой Дмитровки пройдет 1 и 8 октября в связи с проведением Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Перекрытие в центре столицы в связи с проведением 42-го Московского международного кинофестиваля будет на участках Большого Путинковского переулка от Нарышкинского проезда до Тверской улицы и Малой Дмитровки от Настасьинского переулка до Страстного бульвара в период с 16:00 до 23:59 1 и 8 октября 2020 года", — говорится в сообщении.

Также ограничения движения автотранспорта до одной полосы введут на участке от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка с 22:00 30 сентября до 23:59 1 октября и с 22:00 7 октября до 23:59 8 октября.

В связи с пандемией организаторы кинофестиваля перенесли дату его проведения с апреля на октябрь. Фестиваль будет проходить в кинотеатре "Октябрь", а также в пяти кинотеатрах сети "Московское кино", Центре документального кино, кинозалах Третьяковской галереи, "Иллюзионе".

Департамент транспорта рекомендует водителям выбирать пути объезда.