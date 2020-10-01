Сотрудники Мосгаза предостерегают горожан от мошенников 

Прежде чем пригласить сотрудника Мосгаза в квартиру, необходимо попросить его предъявить удостоверение со специальной голограммой.

АО «Мосгаз» предостерегает горожан от лжегазовщиков, которые могут попытаться попасть в квартиры под видом сотрудников компании. В Москве задержали 27 мошенников, убеждавших жителей столицы приобретать газовое оборудование по завышенным ценам.

Сотрудники Мосгаза одеты в форму темно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Прежде чем пригласить работника в квартиру, необходимо попросить его предъявить удостоверение со специальной голограммой. Кроме того, убедиться в том, что на пороге — специалист Мосгаза, поможет звонок в свою управляющую компанию или по номеру 104.

Mos.ru

Столичные газовщики соблюдают требования Роспотребнадзора . Все специалисты обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками.

Актуальную информацию о проведении проверок размещают на информационных стендах рядом с многоквартирными домами. Кроме того, график внеплановой проверки публикуют на официальном сайте Мосгаза.

Также дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (495) 287-83-93 и +7 (495) 287-83-98.