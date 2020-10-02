Закрытый участок метро откроют досрочно

Сергей Собянин. Участок Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, ранее закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), откроют в субботу, 3 октября. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы

Он отметил, что это «хорошие новости для тех, кто пользуется синей веткой».

«Уже завтра досрочно откроем участок Арбатско-Покровской линии от "Молодежной" до "Парка Победы"», — заявил градоначальник.

В сентябре сообщалось, что с 26 сентября по 5 октября будут невозможны передвижения пассажиров по участку от станции «Молодежная» до «Парка Победы». Москвичей попросили искать альтернативные варианты, чтобы добраться до места назначения.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной линией столичной подземки.