Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Закрытый участок московского метро откроют досрочно 

Мослента и ещё 17 3 часа назад
Закрытый участок метро откроют досрочно
Фото: РИА Новости
Участок Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, ранее закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), откроют в субботу, 3 октября. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что это «хорошие новости для тех, кто пользуется синей веткой».

«Уже завтра досрочно откроем участок Арбатско-Покровской линии от "Молодежной" до "Парка Победы"», — заявил градоначальник.

В сентябре сообщалось, что с 26 сентября по 5 октября будут невозможны передвижения пассажиров по участку от станции «Молодежная» до «Парка Победы». Москвичей попросили искать альтернативные варианты, чтобы добраться до места назначения.
Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной линией столичной подземки.
Видео дня. Спортсменку публично заставили доказать свой пол в аэропорту
Мослента: последние новости
Москвичам напомнили о штрафах за несоблюдение указа Собянина Москвичам напомнили о штрафах за несоблюдение указа Собянина В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом Треть москвичей переведут на удаленку Треть москвичей переведут на удаленку
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
В российском военном училище произошла трагедия
В российском военном училище произошла трагедия
Что стало с политиком Григорием Явлинским
Что стало с политиком Григорием Явлинским
«Навальный — мимо»: Шредер сделал заявление
«Навальный — мимо»: Шредер сделал заявление
Видео
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
00:46
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
Происшествия
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
00:36
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
Шоу-бизнес
В российском цирке медведь напал на ребенка
00:41
В российском цирке медведь напал на ребенка
Происшествия
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
01:29
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
01:44
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
Происшествия
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
00:59
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
Происшествия
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение