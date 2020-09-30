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Начался капремонт пешеходного моста Богдана Хмельницкого 

Москва24 и ещё 6 3 часа назад
Начался капремонт пешеходного моста Богдана Хмельницкого
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Начался капитальный ремонт пешеходного моста Богдана Хмельницкого у Киевского вокзала. Завершить работы планируется в начале следующего года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В рамках капремонта, заменят более 2 тысяч квадратных метров настила из лиственницы и свыше 300 квадратных метров покрытия из хвойных пород, металлических конструкций пешеходной галереи и остекления.
Бирюков отметил, что ремонт проходит поэтапно. Пока на одной половине моста будут идти работы, вторая останется открытой для пешеходов. После ремонта на мосту установят новое эскалаторное оборудование.
Мост Богдана Хмельницкого соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные. Обновленный мост открыли в 2001 году. Ежедневно по нему проходит около 200 тысяч человек.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что капитальный ремонт Большого Каменного моста в столице планируется завершить до конца 2021 года. По словам мэра, мост был построен 80 лет назад и ни разу не ремонтировался.
До 2023 года в Москве планируют построить 18 мостов. Самыми масштабными постройками станут конструкции через Карамышевское спрямление Москвы-реки и Кожуховский затон к парку развлечений "Остров мечты".
Также в столице построят и реконструируют мост через Москву-реку между Курьяновским бульваром и Кантемировской, мост на ЗИЛе через затон Новинки, а также мост через реку Сходню.
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Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Петр Бирюков , АГН "Москва"
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