На западе Москвы перекроют часть улиц 

С 3-4 октября в российской столице будут полностью перекрыты участки дорог на Университетской площади и улице Косыгина. Ограничение движения связано с проведением полумарафона «Моя столица». Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уточняется, что на первом участке дороги движение будет перекрыто с полудня 3 октября до 20:00 4 октября. Речь идёт о парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Второй участок дороги от Университетского проспекта до улицы Косыгина будет перекрыт 4 октября с 07:00 до 20:00. Третий участок — от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. Он будет недоступен для проезда транспорта 4 октября с 07:00 до 18:00 В сообщении людей просят быть внимательными и планировать свои поездки заранее.