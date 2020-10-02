Кого коснется перевод на "удаленку" в Москве

Переход не менее 30% сотрудников на удаленную работу с понедельника в Москве касается только офисных работников, на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на рабочих местах, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве принято решение обязать работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Соответствующий указ градоначальника опубликован в четверг на его сайте.

"Важно отметить, что речь идет именно об офисных работниках. Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа - необходимо присутствие на месте, конечно же, на них это ограничение распространяться не будет", - сказал Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что столичная промышленность от таких ограничений не должна пострадать.

Сергей Собянин назвал в четверг ситуацию с коронавирусом в Москве "критичной". "Если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры", - предупредил он.

Собянин отметил, что несмотря на рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу, в столице практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах — пробки, в частности, достигают девяти баллов.

За последние сутки в столице выявлены 2424 случая заражения коронавирусом, 1211 человек выздоровели,