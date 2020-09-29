За нарушение масочного режима закрыли еще 13 магазинов

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Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о применении ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса.

По его словам, на прошлых выходных в Москве закрыли еще 13 магазинов. Роспотребнадзор принял такое решение из-за нарушения масочного режима со стороны этих торговых точек, сообщает «Агентство городских новостей „Москва“.

В общей сложности, приостановка деятельности из-за таких проблем в Москве коснулась уже 62 магазинов.

Ранее Общественная служба новостей сообщила, что Собянин продлил рекомендации по домашнему режиму для пожилых москвичей. Их призвали соблюдать режим самоизоляции до 28 октября включительно.