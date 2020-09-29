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Между Москвой и Санкт‑Петербургом может появиться веломаршрут 

РИАМО 1 час назад
Между Москвой и Петербургом появится веломаршрут
Фото: РИАМО
На прошедших выходных в северной столице завершилась велоэкспедиция по маршруту Москва — Санкт-Петербург, теперь два этих города может связать веломаршрут, сообщается на сайте Ростуризма.

«Веломастерплан маршрута между Москвой и Санкт-Петербургом, и его дальнейшая реализация, станет настоящим прорывом для велопутешественников, создав уникальный туристический продукт, объединяющий ключевые достопримечательности двух столиц и соседних регионов», — сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она добавила, что популярность велопутешествий в мире с каждым годом растет. Этот вид спорта позволяет поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и наслаждаться природой.
Мастер-план веломаршрута представят в виде документа с закрепленным оптимальным маршрутом, сопутствующей инфраструктурой. В нем же определят финансовую и управленческую модели. Разработка мастер-плана займет несколько месяцев.
Свои рекомендации и идеи можно оставить на сайте velo1.moscow-peter.ru. Для наглядности возможно прикрепить фото или видео, а также указать локацию.
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Новости Москвы , Зарина Догузова , Ростуризм , Санкт-Петербург
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