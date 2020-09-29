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В Москве создали трехмесячный запас масок и перчаток 

Москва24 44 минуты назад
В столице создали трехмесячный запас масок и перчаток
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве создан запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) на три месяца. Это более 68 миллионов предметов, включая маски, перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Депздрава.
Резерв создан на базе крупнейшего логистического комплекса, расположенного на площадке технополиса "Москва". Отмечается, что благодаря такому запасу столичные медработники полностью обеспечены средствами защиты и дезинфекции для борьбы с коронавирусом.
Пополнение запасов осуществляется без задержек, снабжение медицинских организаций проводится в круглосуточном режиме. Еженедельно столичным медикам поставляют около 5,5 миллиона единиц СИЗ, уточнили в Депздраве.
Всего за время пандемии на склад поступило более 55 миллионов масок, более 13 миллионов перчаток, более 6 миллионов респираторов, более 7,5 миллиона костюмов, более 90 тысяч литров дезинфицирующих средств.
Площадь склада составляет более 17 тысяч квадратных метров. В нем можно контролировать влажность и температуру, за безопасностью следят с помощью системы видеонаблюдения. Продукция принимается специальной погрузочной техникой, используется система штрихкодирования.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности можно избежать введения ограничений из-за коронавируса.
За последние сутки в России зафиксировали 8 232 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 2 274 не имели клинических проявлений болезни.
COVID-19 обнаружили в 83 регионах России. На Москву пришлось 2 300 случаев, на Санкт-Петербург — 251, на Московскую область — 209.
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Комментарии
Новости Москвы , Татьяна Голикова , ИТАР-ТАСС
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