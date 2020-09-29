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Дорожное движение ограничат в трех округах Москвы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Дорожное движение ограничат в трех округах
Фото: mos.ru
Ограничение движения для автомобилистов введут на юге, востоке и в центре Москвы. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы во вторник, 29 сентября.
Полное перекрытие дороги произойдет на пятом и шестом проездах Подбельского на востоке города. Движение там будут поочередно запрещать в период с 5 октября до 28 февраля.
Из-за ремонта трамвайных путей дорожные трудности испытают автомобилисты в Южном административном округе (ЮАО). На улице Шаболовка закроют одну полосу для движения. Ограничения продлятся с 3 октября по 25 ноября.
В центре Москвы затруднится движение на одной из полос дублера Ленинского проспекта. Это необходимо для продолжения строительства метро. Проезд ограничат с 1 октября по 20 декабря.
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