Дом по программе реновации появится в Фили-Давыдково

Жилой дом на 349 квартир появится в районе Фили-Давыдково по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Соответствующую проектную документацию согласовала Москомэкспертиза, заявил председатель ведомства Валерий Леонов . Он отметил, что жилой дом, который расположится по адресу: улица Олеко Дундича, владение 31/3, будет иметь п-образную форму и состоять из шести секций переменной этажности.

"Также спроектированы одноуровневая подземная автостоянка и нежилые помещения общественного назначения на первом этаже. В доме будет 349 квартир: 236 — двухкомнатных, 72 — однокомнатные и 41 — трехкомнатная. При этом 11 квартир приспособят для маломобильных жильцов", — рассказал Леонов.

Кроме этого, в квартирах установят двери, сантехнику, осветительные приборы и электроплиты. Придомовую территорию здания также благоустроят: там установят площадки для спорта и отдыха, сделают тротуары и пешеходные зоны, а также высадят деревья, кустарники и цветы.

Отмечается, что программа реновации была утверждена в 2017 году. Она предусматривает обеспечение новым жильем более миллиона москвичей.

Ранее стало известно, что жилой дом на 110 квартир в районе Ростокино, построенный по программе реновации, введен в эксплуатацию. Новостройка располагается по адресу: улица Сельскохозяйственная, владение 14. Она состоит из двух секций переменной этажности (11–12 этажей),