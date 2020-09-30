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Детские сады Москвы будут работать в штатном режиме 

ИА Regnum и ещё 110 2 часа назад
Детские сады Москвы будут работать в штатном режиме
Фото: РИА Новости
В столице детские сады продолжат работу в обычном режиме. Об этом 30 сентября рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
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Вице-мэр признала, что для родителей учащихся первых классов длительные каникулы могут представлять определённые неудобства. Однако чиновник попросила отнестись к продлению осеннего отдыха детей с пониманием.

«Каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников — время их начала. Мы очень просим с пониманием отнестись к такой мере, ведь это сделано в первую очередь для безопасности детей и старших членов семьи», — сказала Ракова.

Также вице-мэр столицы обратилась к московским работодателям с просьбой войти в положение родителей и разрешить им работать дистанционно, чтобы они могли остаться с детьми дома.
Как сообщало ИА REGNUM, частным и федеральным школам, расположенным в Москве рекомендовано продлить осенние каникулы по примеру городских образовательных учреждений.
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Новости Москвы , Образование , Анастасия Ракова , ИТАР-ТАСС
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