Зоопарк сократит часы работы с 1 октября

«Друзья, световой день продолжает уменьшаться, и мы вынуждены сократить время работы зоопарка. С 1 октября заглянуть в гости к нашим обитателям можно будет с 9:00 до 19:00, кассы закрываются в 18:00. Но не переживайте, погода пока еще хорошая, большинство наших пушистиков гуляет и греется на солнышке. Капибары по-прежнему плавают в своем любимом бассейне, жираф Самсон общается с посетителями, сурикаты кучкуются на песочке. Некоторых теплолюбивых обитателей — черепах, дикдиков — мы перевели в теплые помещения, но их все равно можно увидеть во внутренних вольерах», — говорится в сообщении.