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Московский зоопарк сократит часы работы с 1 октября 

Агентство «Москва» и ещё 2 2 часа назад
Зоопарк сократит часы работы с 1 октября
Фото: РИА Новости
Московский зоопарк изменил часы работы с 1 октября из-за сокращения светового дня. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Друзья, световой день продолжает уменьшаться, и мы вынуждены сократить время работы зоопарка. С 1 октября заглянуть в гости к нашим обитателям можно будет с 9:00 до 19:00, кассы закрываются в 18:00. Но не переживайте, погода пока еще хорошая, большинство наших пушистиков гуляет и греется на солнышке. Капибары по-прежнему плавают в своем любимом бассейне, жираф Самсон общается с посетителями, сурикаты кучкуются на песочке. Некоторых теплолюбивых обитателей — черепах, дикдиков — мы перевели в теплые помещения, но их все равно можно увидеть во внутренних вольерах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на территории Московского зоопарка необходимо соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.
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