В Москве открыли памятник Сергею Есенину к 125-летию поэта 

На территории Московского государственного музея С. А. Есенина состоялось торжественное открытие памятника поэту к его 125-летию.

Автор скульптуры Григорий Потоцкий назвал свою работу "Реквием по Есенину" или "Ангел русской поэзии".

"Есенин — это ангел со сломанными крыльями… Это наша боль. Его поэзия — отражение великой печали и великой красоты русского народа", — пояснил скульптор.

Григорий Потоцкий — член международного союза художников при ЮНЕСКО , он установил более 120 памятников в 41 стране мира.

Музей С. А. Есенина в Москве открылся в 1995 году, к 100-летию со дня рождения поэта. Литературно-мемориальная экспозиция музея была создана группой энтузиастов-профессионалов на общественных началах. В этом доме (№ 24 по Большому Строченовскому переулку) поэт жил и был прописан с 1912 по 1918 годы.