Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Москве открыли памятник Сергею Есенину к 125-летию поэта 

РИА Новости и ещё 7 41 минуту назад
В Москве открыли памятник Сергею Есенину к 125-летию поэта
Фото: РИА Новости
На территории Московского государственного музея С. А. Есенина состоялось торжественное открытие памятника поэту к его 125-летию.
Автор скульптуры Григорий Потоцкий назвал свою работу "Реквием по Есенину" или "Ангел русской поэзии".

"Есенин — это ангел со сломанными крыльями… Это наша боль. Его поэзия — отражение великой печали и великой красоты русского народа", — пояснил скульптор.

Григорий Потоцкий — член международного союза художников при ЮНЕСКО, он установил более 120 памятников в 41 стране мира.
Музей С. А. Есенина в Москве открылся в 1995 году, к 100-летию со дня рождения поэта. Литературно-мемориальная экспозиция музея была создана группой энтузиастов-профессионалов на общественных началах. В этом доме (№ 24 по Большому Строченовскому переулку) поэт жил и был прописан с 1912 по 1918 годы.
Видео дня. Экс-жену рэпера Гуфа заподозрили в перевозке оружия
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России Названы необычные признаки приближающегося инсульта Названы необычные признаки приближающегося инсульта
Новости Москвы , Сергей Есенин , ЮНЕСКО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Видео
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
00:38
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
00:10
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
00:27
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
В мире Происшествия
Соседи рассказали об убившем жену депутате
00:34
Соседи рассказали об убившем жену депутате
Происшествия Криминал
Фиаско Макрона на встрече с Тихановской попало на видео
00:18
Фиаско Макрона на встрече с Тихановской попало на видео
В мире
«Союз-2» вывел на орбиту космические аппараты
01:17
«Союз-2» вывел на орбиту космические аппараты
Наука и техника Армия
Напугавший девушку вольером с акулами блогер попал на видео
00:29
Напугавший девушку вольером с акулами блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео ударов армии Армении по технике Азербайджана
00:59
Опубликовано видео ударов армии Армении по технике Азербайджана
В мире Конфликты
Появилось видео мастер-классов спецназа ЦВО
01:44
Появилось видео мастер-классов спецназа ЦВО
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение