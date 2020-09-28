Четверть населения Москвы имеет иммунитет к коронавирусу 

Антитела к коронавирусу нового типа имеют около четверти жителей Москвы , заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова . Об этом сообщает РИА "Новости".

Среди исследованных москвичей у 24-25% выявлен иммунитет к коронавирусу, отметила Попова. Она также добавила, что в разных субъектах страны иммунитет вырабатывается по-разному.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.