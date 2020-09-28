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Четверть населения Москвы имеет иммунитет к коронавирусу 

Газета.Ru 3 часа назад
Четверть населения Москвы имеет иммунитет к коронавирусу
Фото: РИА Новости
Антитела к коронавирусу нового типа имеют около четверти жителей Москвы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА "Новости".
Среди исследованных москвичей у 24-25% выявлен иммунитет к коронавирусу, отметила Попова. Она также добавила, что в разных субъектах страны иммунитет вырабатывается по-разному.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.
По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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Новости Москвы , Анна Попова , Роспотребнадзор , Российский фонд прямых инвестиций
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