В метро проходят рейды по проверке масочного режима

Полиция начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима на станциях московского метро. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проверки проводятся выборочно, штраф за отсутствие маски — 5 тыс. рублей", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверять наличие масок и перчаток у пассажиров Московского метрополитена на центральной станции "Охотный Ряд". Рейд проводили семь сотрудников правоохранительных органов. Протоколы об административном нарушении, за которое предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей, оформляются на месте.

В понедельник руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов сообщил ТАСС, что с 12 мая, когда пассажиров общественного транспорта в столице обязали носить маски и перчатки, были оштрафованы в общей сложности более 85 тыс. человек, а сумма штрафов превысила 425 млн рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице сообщил о новых профилактических мерах. В частности, москвичам старше 65 лет и еще некоторым категориям горожан, включая беременных, с 28 сентября рекомендуется без необходимости не выходить из дома и ограничить контакты с живущими отдельно родственниками и знакомыми. Работающим пожилым людям и лицам, страдающим некоторыми хроническими заболеваниями, также рекомендовано перейти на удаленную работу или отправиться в отпуск. Кроме того, Собянин попросил столичных работодателей вновь перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим работы и поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях и в организациях.

Во вторник мэр сообщил, что московские школьники с 5 до 18 октября уйдут на каникулы, в это время не будут работать подведомственные столичным властям организации детского досуга и учреждения дополнительного образования.