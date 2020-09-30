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В Москве полиция проводит выборочные проверки по соблюдению масочного режима в метро 

ТАСС и ещё 38 3 часа назад
В метро проходят рейды по проверке масочного режима
Фото: РИА Новости
Полиция начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима на станциях московского метро. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проверки проводятся выборочно, штраф за отсутствие маски — 5 тыс. рублей", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверять наличие масок и перчаток у пассажиров Московского метрополитена на центральной станции "Охотный Ряд". Рейд проводили семь сотрудников правоохранительных органов. Протоколы об административном нарушении, за которое предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей, оформляются на месте.
В понедельник руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов сообщил ТАСС, что с 12 мая, когда пассажиров общественного транспорта в столице обязали носить маски и перчатки, были оштрафованы в общей сложности более 85 тыс. человек, а сумма штрафов превысила 425 млн рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице сообщил о новых профилактических мерах. В частности, москвичам старше 65 лет и еще некоторым категориям горожан, включая беременных, с 28 сентября рекомендуется без необходимости не выходить из дома и ограничить контакты с живущими отдельно родственниками и знакомыми. Работающим пожилым людям и лицам, страдающим некоторыми хроническими заболеваниями, также рекомендовано перейти на удаленную работу или отправиться в отпуск. Кроме того, Собянин попросил столичных работодателей вновь перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим работы и поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях и в организациях.
Во вторник мэр сообщил, что московские школьники с 5 до 18 октября уйдут на каникулы, в это время не будут работать подведомственные столичным властям организации детского досуга и учреждения дополнительного образования.
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