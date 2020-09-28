В Москве включили отопление. Уже запущен процесс подачи тепла в жилые дома. Об этом в понедельник, 28 сентября, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, передает агентство «Москва».
По его словам, в ближайшее время отопление появится в 34 тысячах домов. При этом Бирюков заметил, что сам процесс занимает несколько дней.
«Это не происходит одномоментно, технологический срок — пять суток, но, скорее всего, включим быстрее», — пояснил он.
Бирюков отметил, что сейчас тепло подается почти в две тысячи учреждений, а в ближайшее время появится во всех объектах соцсферы, а также в домах и офисных зданиях. «Последними тепло получат предприятия торговли и промышленности», — рассказал заммэра Москвы.
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил досрочно начать отопительный сезон в столице, так как появились рекомендации пожилым людям оставаться дома из-за из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Кроме того, рассматривается также вопрос о введении повторного карантина для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.