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В Москве за нарушение масочного режима оштрафовали более 85 тыс. пассажиров 

Мир24 и ещё 6 1 час назад
Москвичей массово штрафуют
Фото: РИА Новости
Более 85 тысяч пассажиров общественного транспорта в Москве были оштрафованы за нарушение масочно-перчаточного режима с начала его введения. Общая сумма штрафов превысила 420 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

«Мы проверяем наличие масок и перчаток у пассажиров, чтобы сделать поездки в общественном транспорте максимально безопасными. С начала масочно-перчаточного режима уже более 85 000 пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты. Сумма одного штрафа — 5000 рублей», — отметили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Выборочные рейды проходят в метро и во всем наземном транспорте ежедневно. За неделю контролерами оказываются охваченными все станции метро. Обязательный масочно-перчаточный режим в Москве в общественных местах и транспорте был введен с 12 мая. Приобрести средства защиты, а также бесплатно продезинфицировать руки можно на всех станциях столичной подземки.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом. Общее количество скончавшихся от COVID-19 за все время пандемии составило 5 180 человек. По состоянию на 27 сентября в Москве было выявлено 285,8 тыс. случаев заражения, вылечились 245,1 тыс. пациентов.
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Новости Москвы , Интерфакс
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