В метро усилили контроль за ношением масок

На некоторых станциях столичного метро власти усилили контроль за ношением масок, пишет "Интерфакс".

В частности, речь идет о станции "Пушкинская", где га входе сотрудники требуют от пассажиров надевать маски. Штрафы москвичам не выписывают, проводят разъяснительную работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режимы в общественных местах. Всего в столице коронавирусом заразились 285 776, выздоровели 245 132, скончались 5 164 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.