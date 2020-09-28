Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В столичном метро усилили контроль за ношением масок 

Газета.Ru 3 часа назад
В метро усилили контроль за ношением масок
Фото: РИА Новости
На некоторых станциях столичного метро власти усилили контроль за ношением масок, пишет "Интерфакс".
В частности, речь идет о станции "Пушкинская", где га входе сотрудники требуют от пассажиров надевать маски. Штрафы москвичам не выписывают, проводят разъяснительную работу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режимы в общественных местах. Всего в столице коронавирусом заразились 285 776, выздоровели 245 132, скончались 5 164 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.
Газета.Ru: последние новости
В Подмосковье ужесточат контроль за масочным режимом В Подмосковье ужесточат контроль за масочным режимом Свыше 20 рейсов задержано и отменено в Москве Свыше 20 рейсов задержано и отменено в Москве Дожди и похолодание ожидаются в столичном регионе с понедельника Дожди и похолодание ожидаются в столичном регионе с понедельника
Новости Москвы , Сергей Собянин , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Назван вероятный преемник Лукашенко
Назван вероятный преемник Лукашенко
Видео
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
00:20
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
Общество
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
00:57
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
В мире Конфликты
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
03:39
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
Армия В мире
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
00:26
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
Армия
Самолет упал в реку Волгу и попал на видео
00:53
Самолет упал в реку Волгу и попал на видео
Происшествия
Бурлящая вода Черного моря в Сочи попала на видео
01:27
Бурлящая вода Черного моря в Сочи попала на видео
Происшествия
Появилось видео лесных пожаров под Воронежом
02:31
Появилось видео лесных пожаров под Воронежом
Происшествия
Авария на этапе «Формулы-2» в Сочи попала на видео
00:52
Авария на этапе «Формулы-2» в Сочи попала на видео
Военная техника на улицах армянского поселка попала на видео
00:20
Военная техника на улицах армянского поселка попала на видео
Опубликовано видео последствий взрыва на заводе под Москвой
00:08
Опубликовано видео последствий взрыва на заводе под Москвой
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение