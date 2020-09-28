В Москве заработала карта инновационных решений 

Онлайн-платформа "Карта инновационных решений", содержащая информацию о технологичных продуктах и сервисах, которые создали российские компании, заработала в Москве . Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя Мэра Москвы Наталью Сергунину.

"В столице заработала онлайн-платформа" "Карта инновационных решений". Здесь можно посмотреть информацию о технологичных продуктах и сервисах, которые создали российские компании", — говорится в сообщении.

По словам Сергуниной, платформа будет полезна предпринимателям столицы, потенциальным инвесторам, а также заказчикам.

"Предпринимателям, создающим технологичные новинки, "Карта инновационных решений" поможет рассказать о себе, привлечь покупателей и деловых партнеров. А потенциальным инвесторам и заказчикам теперь будет проще найти нужные товары или услуги", — приводятся ее слова в сообщении.

Кроме того, на платформе будет опубликован спецпроект о лучших мировых практиках борьбы с распространением коронавируса, включающий сведения о российских и зарубежных разработках, а также аналитические исследования экспертов.

Помимо этого, карта будет содержать другие спецпроекты, посвященные актуальным темам, таким как перспективы развития туристической отрасли и инновационные решениям в сфере умного города.

Курирует проект Агентство инноваций города Москвы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития.