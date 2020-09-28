Пассажиропоток станции «Парк Победы» вырос в 6 раз

"Утренний час пик первого рабочего дня показал большую загрузку станции "Парк Победы". С открытия метро и до 9 утра ею воспользовались 12,6 тыс. пассажиров — это в 5,7 раз больше, чем неделю назад. Существенно вырос пассажиропоток на станциях "Кунцевская" Филевской линии (в 1,5 раза), "Щукинская" (на 31%) и "Тушинская" (на 28%)", — сообщили в пресс-службе.
"Станции метро справляются и работают в штатном режиме. Однако во избежание неудобств пользуйтесь МЦД и регулярными маршрутами наземного транспорта", — подчеркнули в департаменте.
"Сильнее всего вырос пассажиропоток на станции Волоколамская МЦД-2 — почти на 50%. На Волоколамской прогнозировался рост пассажиропотока. Поэтому заблаговременно все 13 турникетов оснастили дополнительным оборудованием, чтобы они смогли работать в реверсивном режиме — и на вход, и на выход. За счет этого станция справилась с увеличенным пассажиропотоком, время входа и выхода не превышало показателей в обычные дни. Со всеми альтернативными маршрутами пассажиры могут ознакомиться на едином транспортном портале столицы", — заключили в департаменте.