Пассажиропоток станции «Парк Победы» вырос в 6 раз

Пассажиропоток станции "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена вырос почти в шесть раз после временного закрытия участка этой ветки. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Утренний час пик первого рабочего дня показал большую загрузку станции "Парк Победы". С открытия метро и до 9 утра ею воспользовались 12,6 тыс. пассажиров — это в 5,7 раз больше, чем неделю назад. Существенно вырос пассажиропоток на станциях "Кунцевская" Филевской линии (в 1,5 раза), "Щукинская" (на 31%) и "Тушинская" (на 28%)", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в вечерний час пик также прогнозируется увеличение числа пассажиров на станциях "Парк Победы", "Щукинская", "Тушинская", а еще ожидается рост пассажиропотока на "Молодежной".

"Станции метро справляются и работают в штатном режиме. Однако во избежание неудобств пользуйтесь МЦД и регулярными маршрутами наземного транспорта", — подчеркнули в департаменте.

Также в пресс-службе рассказали, что часть пассажиров Арбатско-Покровской линии пересели на станции Московских центральных диаметров, при этом МЦД в утренние часы пик работали в штатном режиме. К аналогичному периоду прошлого понедельника, 21 сентября, пассажиропоток вырос от 4 до 19% на станциях: Беговая, Белорусский вокзал, Фили, Кунцевская МЦД-1 и Дмитровская, Рижская, Тушинская МЦД-2.

"Сильнее всего вырос пассажиропоток на станции Волоколамская МЦД-2 — почти на 50%. На Волоколамской прогнозировался рост пассажиропотока. Поэтому заблаговременно все 13 турникетов оснастили дополнительным оборудованием, чтобы они смогли работать в реверсивном режиме — и на вход, и на выход. За счет этого станция справилась с увеличенным пассажиропотоком, время входа и выхода не превышало показателей в обычные дни. Со всеми альтернативными маршрутами пассажиры могут ознакомиться на едином транспортном портале столицы", — заключили в департаменте.

Участок Арбатско-Покровской линии от "Молодежной" до "Парка Победы" закрылся для строительства Большой кольцевой линии 26 сентября и останется таковым до 5 октября.