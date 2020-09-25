В Москве закрыли магазины Eurospar и «Пятерочки» 

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Магазины торговых сетей «Пятерочка» и «Евроспар» (Eurospar) были временно закрыты из-за нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Вчера руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк рассказал, что в течение четырех последних месяцев 43 предприятия торговли были закрыты в Москве по результатам проверок соблюдения масочно-перчаточного режима.

«Посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию», — объяснил Немерюк.

Ранее сегодня, как сообщал «Рамблер», руководитель Департамента торговли и услуг Москвы рассказал, что Центральный универсальный магазин (ЦУМ) был оштрафован более чем на миллион рублей из-за нарушения масочно-перчаточного режима.