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Решена судьба кафе и ресторанов в Москве 

Павел Тиунов 1 час назад
Решена судьба кафе и ресторанов в Москве
Фото: ТАСС
У столичных властей нет планов по закрытию или ограничению кафе и ресторанов из-за роста статистики по заражению коронавирусом, заявил РИА Новости глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Пока для владельцев общепита не предусматривается даже рекомендаций к дальнейшей работе, подчеркнул, чиновник.
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Как сообщал «Рамблер», в оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции заявили, что за последние 7 дней рост количества заболевших COVID-19 зафиксирован на уровне в 30%. Это обстоятельство позволило некоторым экспертам заявить о наступлении второй волны пандемии в России.
Между тем глава научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что рост статистики может быть связан с транспортными потоками, уменьшением витамина D и большей восприимчивостью к заболеваниям осенью.
В московской администрации к введению новых ограничительных мер пока не готовятся. Алексей Немерюк на вопрос журналистов, планируют ли столичные власти закрыть кафе и рестораны из-за разгула коронавируса, ответил, что «пока нет». Новых рекомендаций для работы заведений общепита также разработано не было, подчеркнул чиновник.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Александр Гинцбург , Правительство Москвы , РИА Новости
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