Решена судьба кафе и ресторанов в Москве 

Пока для владельцев общепита не предусматривается даже рекомендаций к дальнейшей работе, подчеркнул, чиновник.

Как сообщал «Рамблер», в оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции заявили, что за последние 7 дней рост количества заболевших COVID-19 зафиксирован на уровне в 30%. Это обстоятельство позволило некоторым экспертам заявить о наступлении второй волны пандемии в России.

Между тем глава научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что рост статистики может быть связан с транспортными потоками, уменьшением витамина D и большей восприимчивостью к заболеваниям осенью.

В московской администрации к введению новых ограничительных мер пока не готовятся. Алексей Немерюк на вопрос журналистов, планируют ли столичные власти закрыть кафе и рестораны из-за разгула коронавируса, ответил, что «пока нет». Новых рекомендаций для работы заведений общепита также разработано не было, подчеркнул чиновник.