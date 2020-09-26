Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Москве временно закрыли участок «синей» ветки метро 

ТК «Звезда» и ещё 23 9 часов назад
В Москве временно закрыли участок «синей» ветки метро
Фото: moscow-live flickr
Это связано с работами по строительству Большой кольцевой линии.
Участок Арбатско-Покровской ветки московского метрополитена будет закрыт с 26 сентября по 5 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.
Закрыты будут станции «Молодежная», «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Парк Победы». Это связано с работами по строительству Большой кольцевой линии, которая свяжет районы столицы и в дальнейшем позволит разгрузить подземку в час пик.
Отмечается, что на период приостановки работы участка для пассажиров запустят бесплатные автобусы. Бесплатным также будет повторный вход в метро после поездки на компенсационном транспорте.
Кроме того, столичные власти предупреждают, что с 25 сентября по 6 октября будет ограничено движение на Ярцевской и Молодогвардейской улицах, на дублере Рублевского шоссе и на Аминьевском шоссе.
По данным сайта мэра Москвы, проехать по Кутузовскому проспекту от Можайского шоссе до «Парка Победы» и по Ярцевской улице в сторону Крылатской улицы можно будет лишь на наземном общественном транспорте.
Видео дня. В Китае горит завод Huawei
ТК «Звезда»: последние новости
В Москве закрыли более 40 магазинов за нарушение масочного режима В Москве закрыли более 40 магазинов за нарушение масочного режима Собянин сообщил о переводе на удаленную работу 30% сотрудников мэрии Собянин сообщил о переводе на удаленную работу 30% сотрудников мэрии В Москве возобновят соцобслуживание граждан на фоне коронавируса В Москве возобновят соцобслуживание граждан на фоне коронавируса
Комментарии
Новости Москвы , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Раскрыто тайное прозвище Путина
Раскрыто тайное прозвище Путина
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Прыгали в полете: трагедия под Харьковом
00:50
Прыгали в полете: трагедия под Харьковом
Происшествия Статьи
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
«Провокация обычная»: Ринк об «отравлении» Навального
00:54
«Провокация обычная»: Ринк об «отравлении» Навального
Происшествия
«Командир был спокоен и готовился сажать самолет»
00:09
«Командир был спокоен и готовился сажать самолет»
Происшествия В мире
Отравление Навального: еще одна загадка
02:11
Отравление Навального: еще одна загадка
Происшествия
Белорусская оппозиция «кинула» протестовавших рабочих
00:15
Белорусская оппозиция «кинула» протестовавших рабочих
В мире
«При отравлении „Новичком“ Навальный бы даже не пискнул»
00:54
«При отравлении „Новичком“ Навальный бы даже не пискнул»
Происшествия
На месте катастрофы под Харьковом найдено еще одно тело
00:28
На месте катастрофы под Харьковом найдено еще одно тело
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение