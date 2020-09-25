Дом по реновации на 158 квартир построят в Перове

Жилой дом по программе реновации на 158 квартир построят в столичном районе Перово Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Здание появится по адресу: улица Металлургов, дом 56. Фасады дома облицуют панелями светло-серого цвета и «под кирпич». Входные группы оборудуют двойными тамбурами и помещениями для консьержей. Общая площадь здания составит около 16 тысяч квадратных метров.