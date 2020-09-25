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Дом по реновации на 158 квартир построят в Перове

Вечерняя Москваиещё 2
2 часа назад
Жилой дом по программе реновации на 158 квартир построят в столичном районе Перово Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Дом по реновации на 158 квартир построят в Перове
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Здание появится по адресу: улица Металлургов, дом 56. Фасады дома облицуют панелями светло-серого цвета и «под кирпич». Входные группы оборудуют двойными тамбурами и помещениями для консьержей. Общая площадь здания составит около 16 тысяч квадратных метров.
Дворовую территорию благоустроят. Здесь появятся детские площадки и зоны отдыха для взрослых.
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