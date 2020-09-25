Дальнейшую судьбу монорельса решат москвичи

Дальнейшую судьбу монорельса в Москве определят жители с помощью голосования. Об этом сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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«Пандемия в 4 раза сократила программу благоустройства в Москве — это коснулось и транспортной инфраструктуры. Снижение расходов сейчас необходимо, и мы должны расставлять приоритеты, например, обновлять подвижной состав, особенно там, где ездят много людей. Монорельс сегодня, к сожалению, это невостребованный «транспорт», которым пользуются в основном туристы, и особенно в выходные дни», — говорится на сайте голосования.

Отмечается, что регулярно монорельсом пользуются всего 39 человек, а всего около 2,7 тысяч пассажиров в сутки. Для сравнения экскурсионной канатной дорогой в Москве пользуются 8,4 тысяч горожан, а МЦК перевозит в день более 430 тысяч пассажиров.

На специальном портале можно ознакомиться со всеми за и против, пройти опрос и высказать свое мнение о том, как стоит поступить с монорельсом.