Дальнейшую судьбу монорельса решат москвичи

Дальнейшую судьбу монорельса в Москве
определят жители с помощью голосования. Об этом сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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«Пандемия в 4 раза сократила программу благоустройства в Москве — это коснулось и транспортной инфраструктуры. Снижение расходов сейчас необходимо, и мы должны расставлять приоритеты, например, обновлять подвижной состав, особенно там, где ездят много людей. Монорельс сегодня, к сожалению, это невостребованный «транспорт», которым пользуются в основном туристы, и особенно в выходные дни», — говорится на сайте голосования.
Отмечается, что регулярно монорельсом пользуются всего 39 человек, а всего около 2,7 тысяч пассажиров в сутки. Для сравнения экскурсионной канатной дорогой в Москве пользуются 8,4 тысяч горожан, а МЦК перевозит в день более 430 тысяч пассажиров.
На специальном портале можно ознакомиться со всеми за и против, пройти опрос и высказать свое мнение о том, как стоит поступить с монорельсом.
Напомним, монорельс существует уже 16 лет. За последние годы его пассажиропоток серьезно снизился — с 4,7 млн пассажиров в 2015 году до 1,5 млн жителей в 2019 году, примерно столько МЦК перевезло за три рабочих дня на прошлой неделе. Сейчас монорельс едет раз в полчаса, а загрузка в час пик при этом не превышает 10-12%.