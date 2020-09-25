Собянин объявил о введении ограничений в Москве

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется покидать дома без особой необходимости. Об этом сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Возвращение этой меры Собянин объяснил значительным приростом случаев коронавируса. Он напомнил, что приближаются холода, а с ними — рост простудных заболеваний.

Мэр призвал пожилых москвичей и людей с хроническими болезнями на время отказаться от контактов с родственниками, живущими отдельно, и знакомыми.

Он подчеркнул, что прогулки и занятия физкультурой на воздухе для них ограничены не будут.

Собянин отметил, что походы в магазин и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи.

Работающим пенсионерам от 65 лет и работникам с хроническими заболеваниями власти Москвы настоятельно порекомендовали перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

Также Собянин обратился к руководителям компаний и попросил перевести как можно больше сотрудников на удаленку.

«Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — заключил мэр.

Как сообщал «Рамблер», накануне в московском оперативно штабе заявили, что столица перешла психологическую отметку в тысячу новых случаев коронавируса за сутки. За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций увеличилось примерно на 30 процентов.