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Москва вернула часть коронавирусных ограничений 

Мария Иванова 24 минуты назад
Собянин объявил о введении ограничений в Москве
Фото: ТАСС
С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется покидать дома без особой необходимости. Об этом сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
Возвращение этой меры Собянин объяснил значительным приростом случаев коронавируса. Он напомнил, что приближаются холода, а с ними — рост простудных заболеваний.
Мэр призвал пожилых москвичей и людей с хроническими болезнями на время отказаться от контактов с родственниками, живущими отдельно, и знакомыми.
Он подчеркнул, что прогулки и занятия физкультурой на воздухе для них ограничены не будут.
Собянин отметил, что походы в магазин и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи.
Работающим пенсионерам от 65 лет и работникам с хроническими заболеваниями власти Москвы настоятельно порекомендовали перейти в дистанционный формат или взять отпуск.
Также Собянин обратился к руководителям компаний и попросил перевести как можно больше сотрудников на удаленку.

«Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — заключил мэр.

Как сообщал «Рамблер», накануне в московском оперативно штабе заявили, что столица перешла психологическую отметку в тысячу новых случаев коронавируса за сутки. За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций увеличилось примерно на 30 процентов.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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