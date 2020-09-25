Необычные тротуарные решетки нашли в Москве

Необычные тротуарные решетки со вставками из стеклянных световых призм обнаружены на Большой Сухаревской площади около дома 16/18, строение 1, сообщается на официальном сайте мэра Москвы
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Фото: сайт мэра Москвысайт мэра Москвы
Всего было найдено две решетки. Одна из них сильно проржавела, но оказалась практически целой, но большая часть световых призм отсутствовала. Другая оказалась частично утраченной.
«При различных земляных и строительных работах в центре города предметы старины обнаруживают достаточно часто. Все находки описываются, проводится фото- и видеофиксация. Образцы берутся на экспертизу для установления возраста и состава материалов, место обнаружения наносят на единую археологическую карту столицы, а данные о них вносят в каталоги», — говорится в сообщении.
Чугунные решетки были изготовлены на рубеже XIX–XX веков. Их завезли в России из Европы и использовали для освещения подвалов, расположенных на уровне тротуара.
Для московской погоды они не подошли: в дожди через щели в решетках вода попадала в подвалы, а зимой их покрывали сугробы. Дворники же часто разбивали стекла, когда кололи лед на тротуаре. В результате в 30-х годах от них пришлось отказаться.