Необычные тротуарные решетки нашли в Москве

Всего было найдено две решетки. Одна из них сильно проржавела, но оказалась практически целой, но большая часть световых призм отсутствовала. Другая оказалась частично утраченной.

Чугунные решетки были изготовлены на рубеже XIX–XX веков. Их завезли в России из Европы и использовали для освещения подвалов, расположенных на уровне тротуара.

Для московской погоды они не подошли: в дожди через щели в решетках вода попадала в подвалы, а зимой их покрывали сугробы. Дворники же часто разбивали стекла, когда кололи лед на тротуаре. В результате в 30-х годах от них пришлось отказаться.