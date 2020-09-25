Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Транспорт сети «Магистраль» оснастят системой Wi-Fi 

Моя Москва.онлайн и ещё 7 2 часа назад
Транспорт сети «Магистраль» оснастят системой Wi-Fi
Фото: Моя Москва.онлайн
Сигнал станет сильнее и стабильнее, а скорость передачи данных вырастет.
В столице оснастят системой Wi-Fi наземный транспорт сети «Магистраль», сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что слушать музыку и смотреть сериалы, а также переписываться с друзьями можно будет в электробусах, автобусах и трамваях. Оборудование нового поколения усилит сигнал и сделает его стабильнее. Кроме того, вырастет скорость передачи данных.
Также система Wi-Fi позволит пассажирам мгновенно увидеть сообщение в случае возникновения ЧС, добавили в ведомстве.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Моя Москва.онлайн: последние новости
Предприятиям Москвы рекомендовали вернуть сотрудников на удаленку Предприятиям Москвы рекомендовали вернуть сотрудников на удаленку В Москве ряд магазинов закрыли за нарушение масочно-перчаточного режима В Москве ряд магазинов закрыли за нарушение масочно-перчаточного режима Москвичи выбрали лучшие районные экскурсии Москвичи выбрали лучшие районные экскурсии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Видео
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
Пуск ракеты подлодкой «Колпино» показали на видео
00:26
Пуск ракеты подлодкой «Колпино» показали на видео
Армия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение