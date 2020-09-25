Транспорт сети «Магистраль» оснастят системой Wi-Fi 

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Сигнал станет сильнее и стабильнее, а скорость передачи данных вырастет.

В столице оснастят системой Wi-Fi наземный транспорт сети «Магистраль», сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что слушать музыку и смотреть сериалы, а также переписываться с друзьями можно будет в электробусах, автобусах и трамваях. Оборудование нового поколения усилит сигнал и сделает его стабильнее. Кроме того, вырастет скорость передачи данных.

Также система Wi-Fi позволит пассажирам мгновенно увидеть сообщение в случае возникновения ЧС, добавили в ведомстве.