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До минимума: москвичей попросили ограничить контакты 

Газета.Ru 29 минут назад
До минимума: москвичей попросили ограничить контакты
Фото: Газета.Ru
Оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом призвал горожан минимизировать контакты и носить маски в общественных местах. Там обратили внимание, что развитие ситуации с COVID-19 «будет зависеть и от самих горожан». В штабе также заявили, что за последнюю неделю число ежедневных госпитализаций с коронавирусом выросло на треть.
Жителей столицы призвали ограничить контакты и продолжать носить средства индивидуальной защиты от вирусов — маски и перчатки. Об этом говорится в рекомендации, опубликованной оперативным штабом Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом на своем сайте.

«В очередной раз напоминаем: развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте», — заявили в органе.

Оперштаб также счел нужным напомнить горожанам о необходимости беречь людей старшего возраста, относящихся к группе риска. В сообщении отмечается, что ежедневное число госпитализаций с коронавирусом в Москве за минувшую неделю возросло почти на 30%.
Мэр столицы Сергей Собянин 17 сентября призвал пожилых москвичей свести до минимума контакты с другими людьми и «не расслабляться». Кроме того, он рекомендовал работодателям продлить режим «удаленки» для своих сотрудников.
Власти Москвы ввели «режим повышенной готовности» из-за распространения коронавируса еще 29 марта. Были закрыты все магазины — работали только продуктовые, зоомагазины и предприятия с товарами первой необходимости. Кроме того, на время была приостановлена работа ресторанов, кафе, салонов красоты, театров, парков, фитнес-центров и других объектов.
С 13 апреля московские власти ввели пропускной режим. При передвижении по городу на транспорте было необходимо наличие QR-кода, для получения которого заявителю требовалось указать цель поездки. Отсутствие пропуска каралось штрафом. С 12 мая в городе начал действовать перчаточно-масочный режим. С 1 июня необходимость получать пропуска для жителей столицы отпала — москвичам было указом мэра разрешено выходить из дома для прогулок и занятий спортом по графику. Для свободного посещения открыты городские парки и зеленые территории.

«Пожалуй, самое главное для граждан — эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее», — заявил Собянин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала жителей Москвы продолжать соблюдать респираторный этикет и соблюдать правила гигиены после снятия в городе ограничительных мер. Власти города также не отменяли перчаточно-масочный режим. В середине июля преодоление самого тяжелого этапа в борьбе с эпидемией коронавируса признал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Обстановка объективно улучшается. Пик распространения вируса пройден», — сказал глава правительства.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 32 млн заболевших, свыше 23 млн выздоровевших, более 970 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента РФ Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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Новости Москвы , Статьи , Мелита Вуйнович , Сергей Собянин , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ВОЗ , Правительство Москвы , Российский фонд прямых инвестиций
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