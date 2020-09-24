Национальный космический центр откроется в столице

Национальный космический центр появится на территории завода имени Хруничева в столице в 2023 году. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил заместитель генерального директора по строительству гражданских объектов АО «Мосинжпроект» Тагир Галимов.

Он рассказал, что строительно-монтажные работы завершат до конца 2022 года. Открыть комплекс должны в 2023 году. По его словам, на данный момент на площадке работает около 720 человек, в будущем их количество будет увеличено, передает Интерфакс.

— Кроме этого, для ускорения работ мы параллельно ведем проектирование и подготовку площадки. К настоящему времени завершаются работы на нулевом уровне фундамента, — уточнил Галимов.