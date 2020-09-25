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В Москве предписали домашний режим беременным 

Вести Подмосковья и ещё 24 29 минут назад
В Москве предписали домашний режим беременным
Фото: Вести Подмосковья
В связи с увеличением числа заболеваний коронавирусной инфекцией в столице беременным москвичкам и женщинам в послеродовом периоде порекомендовали соблюдать домашний режим самоизоляции. Об этом сообщает сайт департамента здравоохранения Москвы.
В перечень граждан, которым необходимо в ближайшее время соблюдать такой режим, также вошли лица с нарушениями иммунной, мочеполовой, костной-мышечной, эндокринной систем, соединительной ткани и системы кровообращения. Для страдающих подобными недугами заболевание коронавирусом может повысить вероятность осложнений.
Для этих граждан также очень опасным будет сочетание простуды и коронавируса. Соблюдение домашнего режима поможет существенно снизить риск распространения коронавирусной инфекции. При этом следует ограничить контакты с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Из дома стоит выходить только при острой необходимости и с использованием средств индивидуальной защиты. При малейших симптомах ОРВИ нужно вызвать врача на дом.
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