В Москве появились новые светофоры 

Москве появились светофоры с новой секцией, которая разрешает одновременное движение пешеходов и водителей, поворачивающих направо. Их установили на восьми перекрестках, рассказали РБК в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«В соответствии с международным опытом безопасности движения, для пешеходов, совершающих переход, зеленый сигнал будет загораться на несколько секунд раньше, чем водителям», — объяснили в ЦОДД.

Предполагается, что светофоры с совмещенной фазой помогут сэкономить время ожидания зеленого сигнала для всех участников движения, а также увеличить пропускную способность улиц на 30 процентов.

Новые светофоры установлены на пересечениях улицы Солянка с Яузским бульваром, Широкой улицы с Проектируемым проездом №5286, Верхней Сыромятнической улицы и Верхнего Сусального переулка, Краснопролетарской улицы и 2-го Щемиловского переулка, Лонгиновской и Ухтомской улиц, Большой Филевской и Новозаводской улиц, а также Варшавского шоссе и Электролитного проезда.

Ранее сообщалось, что на Цветном бульваре в столице появился «танцующий» светофор для пешеходов. Рядом со светофором также была установлена небольшая кабина, в которую могут зайти пешеходы и потанцевать. Вместе с человеком из кабины начинает танцевать и значок на красной секции светофора, копируя движения танцующего в режиме реального времени.