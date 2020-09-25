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Москвичей предупредили о вечерних пробках 

Российская Газета и ещё 3 48 минут назад
Москвичей предупредили о вечерних пробках
Фото: РИА Новости
На столичных дорогах вечером в пятницу прогнозируются девятибалльные пробки. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
По данным ведомства, пятничный час пик ожидается долгим и непростым — на западе Москвы уже действуют ограничения из-за предстоящего закрытия участка "синей" ветки метро. Плюс ко всему перед выходными, как и обычно, многие потянулись на дачи. К вечеру движение транспорта уплотнится в центре и на вылетных магистралях в сторону области. Поэтому в дептрансе советуют водителям выезжать из города после 20:00.
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