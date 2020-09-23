Назван процент бессимптомных носителей COVID в Москве

Москве около 65% больных коронавирусом являются бессимптомными носителями и лечатся дома, в среднем в Москве ежедневно делают 65-70 тыс. тестов, сообщили медики.

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«Прирост новых случаев во многом объясняется и отлаженной системой раннего и своевременного выявления заболевших. В среднем в Москве ежедневно делают 65-70 тыс. тестов на COVID. Более того, около 65% выявленных больных – это бессимптомные носители, у которых не наблюдается осложнений и явных симптомов инфекции», – сообщил РИА «Новости» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Главный врач ГКБ 15 им. Филатова Валерий Вечорко пояснил, что у многих болезнь протекает в легкой форме, несмотря на рост случаев коронавируса в Москве.

«У таких пациентов нет ярких симптомов инфекции, например, лихорадки или снижения сатурации, не наблюдается осложнений. Заболевание протекает в легкой форме, поэтому его вполне можно лечить в амбулаторных условиях, то есть на дому», – сказал он.

«Надо отметить, что на рост заболеваемости, безусловно, влияет и пренебрежение защитными профилактическими мерами: несоблюдение социальной дистанции, пренебрежительное отношение к ношению масок в общественном месте... Хочется напомнить о благоразумии и ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих, соблюдении мер предосторожности и применении профилактических мер в виде вакцинации», – добавил Вечорко.

Тяжельников призвал жителей столицы принимать меры личной предосторожности.

«Маска защищает не только самого человека от заболевания, но и тех, кто находится с ним рядом в случае, если человек переносит заболевание бессимптомно и не подозревает об этом», – сказал он.