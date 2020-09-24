В столице началась вакцинация медиков от коронавируса

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в гражданский оборот поступило «несколько тысяч доз» препарата. В первую очередь было решено прививать именно медперсонал, который находится «на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики».

Вакцинацию уже прошли 126 медицинских работников городской системы здравоохранения.

У нас, к сожалению, динамика заражения увеличивается, выявляемость увеличивается. Госпитализация увеличивается, мы видим. Такой рост понятен в осенний период, когда у нас ОРВИ увеличивается, грипп увеличивается. В этот период, конечно, риски с COVID тоже будут увеличиваться, — цитирует Собянина РИА Новости.

Именно поэтому, подчеркнул мэр Москвы, важно обезопасить врачей от возможного заражения.

Сейчас вакцинацию проходит персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медсёстры кабинетов ОРВИ, а также сотрудники отделения медицинской помощи на дому, включая медсестёр, осуществляющих забор крови и другого биоматериала. Для проведения вакцинации медиков поступило 3472 дозы.