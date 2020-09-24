В столице началась вакцинация медиков от коронавируса

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что в гражданский оборот поступило «несколько тысяч доз» препарата. В первую очередь было решено прививать именно медперсонал, который находится «на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики».
Вакцинацию уже прошли 126 медицинских работников городской системы здравоохранения.
У нас, к сожалению, динамика заражения увеличивается, выявляемость увеличивается. Госпитализация увеличивается, мы видим. Такой рост понятен в осенний период, когда у нас ОРВИ увеличивается, грипп увеличивается. В этот период, конечно, риски с COVID тоже будут увеличиваться, — цитирует Собянина РИА Новости.
Именно поэтому, подчеркнул мэр Москвы, важно обезопасить врачей от возможного заражения.
Сейчас вакцинацию проходит персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медсёстры кабинетов ОРВИ, а также сотрудники отделения медицинской помощи на дому, включая медсестёр, осуществляющих забор крови и другого биоматериала. Для проведения вакцинации медиков поступило 3472 дозы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти перспективных вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний. Среди них оказался и первый такой препарат «Спутник V», созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.