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«Активные граждане» выберут новые мероприятия для молодежи 

Mos.ru 1 час назад
«Активные граждане» выберут новые мероприятия для молодежи
Фото: Mos.ru
Можно будет проголосовать за образовательные, творческие, профориентационные, развлекательные или спортивные мероприятия.
В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, посвященное мероприятиям для молодежи. Оно проводится совместно с проектным офисом «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики.
Каждый год в городе проходят тысячи студенческих и молодежных мероприятий, крупнейшие из них — Московский день студента, День молодежи, Московский парад студентов, фестиваль «Весенняя неделя добра», марафон #ЛетоСПользой, соревнование «Гонка универов», международный фестиваль студенческого и молодежного спорта Moscow Games, фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв», «Бизнес-уик-энд», Московский молодежный предпринимательский форум.
«Активные граждане» выберут, каких мероприятий нужно проводить больше — образовательных, творческих, профориентационных, развлекательных или спортивных. Можно указать до трех вариантов ответа, предложить свой или отдать право решения специалистам.
В столице живут 2,5 миллиона человек в возрасте от 14 до 30 лет — это каждый пятый москвич. В вузах и колледжах учатся более 935 тысяч молодых людей, для них в Москве действует свыше 1,5 тысячи некоммерческих организаций. Город готовит новые возможности для молодежи — еще больше разнообразных проектов, в которых студенты и старшеклассники смогут раскрыть свой потенциал.
Проект онлайн-голосований «Активный гражданин» был запущен в 2014 году. За это время к нему присоединились более 4,6 миллиона человек. Участники высказывают мнение по вопросам городского развития. С момента запуска москвичи приняли участие более чем в 4,6 тысячи голосований, основная часть решений реализована городом. В июне этого года на сайте проекта появилась онлайн-карта, на которой можно увидеть, что изменилось в результате голосований. Здесь представлено уже больше 1,5 тысячи объектов.
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