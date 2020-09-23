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В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС 

РИА Новости и ещё 14 2 часа назад
Москвичи смогут привиться от COVID-19 без полиса ОМС
Фото: РИА Новости
Жителям необязательно иметь московский полис обязательного медицинского страхования, чтобы принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, получить препарат смогут участники из регионов, а также граждане зарубежных государств.
Ракова отметила, что столица является агломерацией, где живут, учатся и работают, в том числе, люди из российских регионов и иностранцы.

"Теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений, иметь московский полис ОМС необязательно", — пояснила она.

Ракова подчеркнула, что это решение даст возможность значительно расширить круг лиц, которым будет доступна прививка в рамках исследования.

"Важно, чтобы участники находились в Москве, чтобы не прерывать медицинское наблюдение", — добавила она.

Правительство Москвы и НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России обратились ко всем желающим поучаствовать в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинация осуществляется бесплатно. Испытания проводятся на базе уже 16 столичных медицинских учреждений.
Подать заявку на участие в исследовании можно на портале mos.ru.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Минздрав РФ , Правительство Москвы , Mos.ru
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