Москвичи смогут привиться от COVID-19 без полиса ОМС

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Жителям необязательно иметь московский полис обязательного медицинского страхования, чтобы принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, получить препарат смогут участники из регионов, а также граждане зарубежных государств.

Ракова отметила, что столица является агломерацией, где живут, учатся и работают, в том числе, люди из российских регионов и иностранцы.

"Теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений, иметь московский полис ОМС необязательно", — пояснила она.

Ракова подчеркнула, что это решение даст возможность значительно расширить круг лиц, которым будет доступна прививка в рамках исследования.

"Важно, чтобы участники находились в Москве, чтобы не прерывать медицинское наблюдение", — добавила она.

Правительство Москвы и НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России обратились ко всем желающим поучаствовать в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинация осуществляется бесплатно. Испытания проводятся на базе уже 16 столичных медицинских учреждений.

Подать заявку на участие в исследовании можно на портале mos.ru.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.