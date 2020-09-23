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Ярмарка во французском стиле открылась на Ореховом бульваре 

News.ru и ещё 8 3 часа назад
Ярмарка во французском стиле открылась в столице
Фото: News.ru
Межрегиональная круглогодичная ярмарка на Ореховом бульваре начала работу в Зябликово. На ней представлена продукция как небольших крестьянско-фермерских хозяйств и предпринимателей, так и крупных предприятий.
Посещать ярмарку можно ежедневно с 09:00 до 20:00, перерыв на санитарное обслуживание предусмотрен лишь в понедельник, сообщает «Москва 24». Отмечается, что занимаемый ярмаркой торговый павильон выполнен во французском стиле, как и находящаяся рядом фестивальная площадка. Его площадь составляет 430 кв. м.
Гостям ярмарки предлагают сезонные фрукты и овощи, рыбу, мясо, молочные продукты, кондитерские изделия и сухофрукты. Выставлены продукты из Москвы и Московской области, Астраханской и Вологодской, Воронежской и Рязанской областей, Башкортостана, Дагестана и Чувашии.
Предприниматели, которые приезжают из разных регионов на ярмарки в Москву, уже имеют своих постоянных посетителей и покупателей, которые их ждут. Многие из этих предпринимателей работают в столице более 15–20 лет, — пояснил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее NEWS.ru сообщал, что столичным предприятиям торговли и общественного питания за последние две недели были выписаны штрафы на общую сумму около 200 млн рублей за несоблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом рассказал глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк
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