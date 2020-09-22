Отопление включили в 550 соцучреждениях Москвы 

Отопление начали подавать в соцучреждения столицы, его включили в 400 школах и 150 детских садах. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщили в Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Уточняется, что заявку на подачу тепла оставили сами учреждения.

— В выходные начали подключать к теплу учреждения социальной сферы по их заявкам. К настоящему времени теплоноситель подан около 150 детсадам и школам, а также 400 учреждениям здравоохранения, — отметили в компании.

Там добавили, что тепло подали, в частности, в НИИ имени Склифосовского, в Боткинскую и Пироговскую больницы.

Ранее сообщалось, что отопление начали включать в жилых домах в столице. Тепло дали жителям нескольких районов Москвы, в частности Таганского района. Также тепло начали подавать на некоторые социальные объекты, например, в детские сады в Раменках.