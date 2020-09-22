Мэр вручил премии Москвы в сфере литературы и искусства

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города столичным деятелям в сфере литературы и искусство. Градоначальник высоко оценил умения собравшихся на церемонию и отметил уникальность ситуации.

Собянин предположил, что деятели культуры за время ограничений, вызванных пандемией коронавируса, могли соскучиться по очному общению с коллегами.

"Надеюсь, что большинство театров приступили к работе, хотя я понимаю, что это непросто — определенные риски. Но, тем не менее, это уникальная возможность, о которой все мечтали", — заявил мэр.

По словам градоначальника, технологический прогресс не лишил горожан необходимости в посещении культурных центров. Городские музеи, театры, галереи по-прежнему востребованы.

"Мы видим в последние годы огромное количество людей, которые желают приобщиться к миру искусства. Более того, приобщиться к своему городу. Видите, как он прекрасен, какие уникальные архитектурные решения реализуются в нашем городе. Москва все больше и больше возвращает себе славу мирового города литературы, искусства. Это замечательно. Это наше общее достижение", — отметил Сергей Собянин.

В своей речи мэр рассказал о том, как изменились новые станции метро благодаря новым подходам к их архитектуре и дизайну. Собянин заявил, что в столице фактически возродили уникальную школу метростроения. Благодаря этому, на награждение вывели сразу нескольких архитекторов.

Кроме того, мэр Москвы поблагодарил сотрудников культурных учреждений за работу в дистанционном формате. По словам Собянина, это был уникальный опыт как для москвичей, так и для всех жителей России.

Сегодня же, 22 сентября, мэр Москвы побывал на площадке международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife Fest 2020. На выставке представлено 430 работ в области живописи и культуры.