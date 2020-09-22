Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Собянин вручил премии Москвы в сфере литературы и искусства 

Москва24 и ещё 4 2 часа назад
Мэр вручил премии Москвы в сфере литературы и искусства
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города столичным деятелям в сфере литературы и искусство. Градоначальник высоко оценил умения собравшихся на церемонию и отметил уникальность ситуации.
Собянин предположил, что деятели культуры за время ограничений, вызванных пандемией коронавируса, могли соскучиться по очному общению с коллегами.

"Надеюсь, что большинство театров приступили к работе, хотя я понимаю, что это непросто — определенные риски. Но, тем не менее, это уникальная возможность, о которой все мечтали", — заявил мэр.

По словам градоначальника, технологический прогресс не лишил горожан необходимости в посещении культурных центров. Городские музеи, театры, галереи по-прежнему востребованы.
"Мы видим в последние годы огромное количество людей, которые желают приобщиться к миру искусства. Более того, приобщиться к своему городу. Видите, как он прекрасен, какие уникальные архитектурные решения реализуются в нашем городе. Москва все больше и больше возвращает себе славу мирового города литературы, искусства. Это замечательно. Это наше общее достижение", — отметил Сергей Собянин.
В своей речи мэр рассказал о том, как изменились новые станции метро благодаря новым подходам к их архитектуре и дизайну. Собянин заявил, что в столице фактически возродили уникальную школу метростроения. Благодаря этому, на награждение вывели сразу нескольких архитекторов.
Кроме того, мэр Москвы поблагодарил сотрудников культурных учреждений за работу в дистанционном формате. По словам Собянина, это был уникальный опыт как для москвичей, так и для всех жителей России.
Сегодня же, 22 сентября, мэр Москвы побывал на площадке международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife Fest 2020. На выставке представлено 430 работ в области живописи и культуры.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Москва24: последние новости
Женщина погибла на станции метро "Лермонтовский проспект" Женщина погибла на станции метро "Лермонтовский проспект" Собянин провел встречу с директором европейского бюро ВОЗ Собянин провел встречу с директором европейского бюро ВОЗ Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Выхино" Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Выхино"
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой
«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
В Москве начали строить новую линию метро
В Москве начали строить новую линию метро
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
01:48
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
Происшествия
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Китай показал «бомбежку» США
02:19
Китай показал «бомбежку» США
Армия Азия
«Оторвалась почка»: шокирующие последствия ДТП с рэпером
00:14
«Оторвалась почка»: шокирующие последствия ДТП с рэпером
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение