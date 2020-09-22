Всемирный день моря отметят в «Москвариуме»

В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» 24 сентября пройдет праздник в честь Всемирного дня моря, сообщила пресс-служба АО «ВДНХ».

Цель Всемирного дня моря — привлечь внимание к сохранению биоразнообразия морей, проблемам загрязнения воды и глобального потепления, напомнили в пресс-службе.

«Всемирный день моря отмечается на Главной выставке страны уже третий год. Мы рады пригласить всех желающих в один из крупнейших океанариумов Европы — «Москвариум» на ВДНХ. Там бесплатно пройдут тематическая лекция, познавательное занятие и экскурсия. Самых активных участников ждут подарки», — говорится в сообщении.

Так, в лектории центра в этом день состоится тематическая лекция для детей и взрослых «Сохраним Мировой океан». Ихтиологи «Москвариума» расскажут о результатах экологических исследований, степени загрязнения морей, влиянии микропластика на водных обитателей и методах по улучшению экологической ситуации.

Также детей и взрослых ждет занятие «Экологические проблемы Черного моря и их влияние на дельфинов». Самые активные участники познавательной программы получат в подарок приглашения на новое представление «Москвариума» — «Шоу Воды», добавили в пресс-службе.

Кроме того, в экспозиции у аквариума №57 весь день специалист центра будет рассказывать мечехвостах.

Все мероприятия в рамках празднования Всемирного дня моря будут проходить с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, подчеркнули в пресс-службе.